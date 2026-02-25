監督就任から現在に至るまでのチーム状況を見れば、2024年夏にバイエルン・ミュンヘンがヴァンサン・コンパニ監督を新指揮官として迎え入れた決断は間違っていなかったと言える。今シーズンのバイエルンは、ブンデスリーガでは2位ボルシア・ドルトムントに8ポイントの勝ち点差をつけて首位を快走、DFBポカールでも準決勝進出を決め、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)でもリーグフェーズを2位で終えて決勝トーナメントに進出している。