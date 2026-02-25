レアル・マドリードは先日行われたラ・リーガ第25節でオサスナに1-2で敗れたが、このゲームでレアルを困らせたのがオサスナの左サイドに入る22歳のFWビクトル・ムニョスだった。ムニョスは左サイドから積極的な仕掛けを見せ、対面した右サイドバックのダニエル・カルバハルを振り回した。その積極的な姿勢は今回のゲームに限ったことではなく、ムニョスは今季リーグ戦で150回もドリブルを仕掛けている。これはバルセロナFWラミン・