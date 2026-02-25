全日本空輸（ANA）は、代表取締役副社長執行役員の平澤寿一氏が4月1日付で代表取締役社長に就任すると発表した。平澤氏は、1964年生まれの62歳。1986年にANAに入社。企画部部長、企画室室長、取締役執行役員渉外調査・秘書・ネットワーク担当など、事業企画の要職を歴任し、現在はANAホールディングスの代表取締役副社長執行役員グループ渉外調査・秘書・経済安全保障担当、ANA代表取締役副社長執行役員渉外調査・秘書・ネットワー