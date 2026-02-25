マツダは春闘の回答指定日まで３週間を残し、組合側の要求に満額で回答しました。満額回答は５年連続です。■マツダ竹内都美子 執行役員「マツダ労働組合の要求に対して、満額となります賃金・処遇改善１万９０００円、賞与５．１か月で回答をしました」マツダは２５日、労働組合と１回目の春季労使協議を行いました。労働組合では、組合員１人につき平均で、月額１万９０００円の賃上げを含む処遇改善や賞与５．１か月分を