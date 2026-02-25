フードデリバリーサービスが日本から撤退です。フードデリバリーのＷｏｌｔは、３月４日までで日本でのサービスを終了すると発表しました。理由について、国ごとの状況を踏まえた結果などとしています。国内では、２０２０年３月に広島市でサービスを開始していました。（２０２６年２月２５日放送）