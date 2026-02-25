任期満了に伴い5月に行われる防府市長選挙に現職の池田豊市長が立候補することをきょう（25日）表明しました。（防府市長 池田豊市長）「これまでの行政経験45年、その全てを捧げる防府の明るい未来へあと4年第6次総合計画の推進を担う決意を固めけさ、防府天満宮で誓ってまいりました」池田市長はきょうから始まった市議会定例会で来年度の施政方針を述べた後5月に行われる市長選挙に3期目を目指し出馬する意向を表明しました。池