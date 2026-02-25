２５日午前、東広島市のＪＲ八本松駅前の県道で、歩いていた永尾公子さん（６９）が普通乗用車にはねられ、死亡しました。車を運転していた４６歳の女性にケガはなく、警察が事故原因を調べています。（２０２６年２月２５日放送）