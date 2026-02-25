「史上最高に華やかな春」をテーマに、ミッフィーとなかまたちの世界観を楽しめるイベントが佐世保市のハウステンボスで27日から始まります。 （開幕宣言） 「ハウステンボスの史上最高に華やかな春、開幕です」 春の花に囲まれたハウステンボスで25日に報道陣にお披露目されたイベント。 初めて登場するミッフィーのおともだちのボリスとグランティも登場する『ミッフィー＆フレ