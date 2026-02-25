ザンクトパウリに所属する日本代表DF安藤智哉がオンライン取材に応じ、自身の新たなニックネームについて言及した。安藤は今冬アビスパ福岡からザンクトパウリに移籍し、現在ブンデスリーガ5試合連続先発フル出場中と早くもチームの中心を担う。地元ハンブルクのメディア『ハンブルガー・モーゲンポスト』は今月18日、新加入の安藤にフォーカスした記事を掲載。同記事内で安藤の新たなニックネームが「デンジャー」であること