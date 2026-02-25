俳優の北村一輝（56）、舘ひろし（75）が25日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】カッコイイ⋯大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦ら北村は、網走監獄を取り仕切る典獄・犬童四郎助を演じる。犬童は、厳格かつ潔癖な性格から“規律の鬼”と囚人たちから恐れられる一方、ある出来事をきっかけに土方歳三（舘ひろし）に個人