トッテナム・ホットスパーが財政面での改革を検討しているようだ。24日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。今シーズンはチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズを4位で終えてノックアウトフェーズへストレートインしたものの、プレミアリーグで苦戦が続いているトッテナム・ホットスパー。第27節終了時点で7勝8分12敗の16位に沈み、降格圏の18位ウェストハムとは「4」ポイント差。今月にはトーマス・フランク前監督