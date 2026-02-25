◆スノーボード・ビッグエア全日本選手権（２６日、福島・星野リゾートネコママウンテン）スノーボード、ビッグエア（ＢＡ）の全日本選手権の男女予選と決勝が福島・星野リゾートネコママウンテンで２６日に行われる。２５日は前日練習と会見が行われた。会場の星野リゾートネコママウンテンによると日本代表の活躍によって今月の売上高が先月比で２割増えたという。若年層やファミリー層の新規客が増え、週末