カンボジアの拠点で特殊詐欺に関与したとして日本人29人が逮捕された事件で、愛知など6県警合同捜査本部は25日、同拠点では日本語を話す韓国籍の男性（23）も詐欺電話のかけ子をしていた疑いがあると明らかにした。捜査本部によると、男性は日本の在留資格を持っているが、日本には移送されていない。男性は日本名を持ち、29人と同じ作業場で日本へ電話をかけていたという。日本側からの情報提供を受けた現地当局の摘発があっ