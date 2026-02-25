水俣病の関係団体と環境省による実務者協議が開かれ、環境省は、不知火海沿岸住民の健康調査を本格的に始める時期に言及せず、団体側が反発しました。 【写真を見る】800分の32…「4%に どんな意味があるの？」本格調査の時期も示されず患者団体が反発水俣病健康調査解説＜水俣病の健康調査とは＞ 今日（25日）、水俣市で開かれた協議では、不知火海沿岸の住民の健康調査について、環境省側が今年1月までに天草市と上天草