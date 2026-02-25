元フジテレビでフリーアナウンサー・大島由香里（42）が25日、自身のインスタグラムを更新。“時の人”との2ショットを公開した。大島アナは「収録合間で久々に会えた、なるちゃん」と書き出し、2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さんとの2ショットを投稿。高橋さんはミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアのテレビ解説を務め、金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来