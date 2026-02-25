◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）追い切り＝２月２５日、美浦トレセンシャンパンカラー（牡６歳、美浦・田中剛厩舎、父ドゥラメンテ）が雨でしぶった馬場をものともせず、力強い動きを披露した。テンションが上がりすぎないよう、他馬がほとんど調教を終えた午前１０時５１分（調教開始７時）に美浦・坂路に登場。岩田康誠騎手を背に最初の１ハロンを１５