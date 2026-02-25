韓国で合計特殊出生率が2年連続で上昇したものの、依然として世界最低水準です。韓国政府は25日、2025年の出生率が0.8となり、前の年より0.05ポイント上昇したと発表しました。同じく少子化が進む日本では、2024年に1.15で、韓国は依然として世界最低水準が続いています。こうした中、企業による独自の少子化対策も広がっています。韓国の建設大手・プヨングループでは2024年から、子どもが生まれた社員に現金、日本円で約1100万円