バルセロナに所属するスペイン代表MFペドリと同FWフェラン・トーレスが、ハンジ・フリック監督が設定したルールについて言及した。24日、スペイン紙『アス』がコメントを伝えている。2024年夏からバルセロナを指揮しているフリック監督。就任初年度の昨シーズンにはラ・リーガ、コパ・デル・レイ（国王杯）、スーペルコパ・デ・エスパーニャの国内3冠を達成したほか、“宿敵”レアル・マドリードとのエル・クラシコでは4戦全勝