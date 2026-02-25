江ノ電バス（資料写真）小田急グループで、藤沢市や鎌倉市、横浜市南部を中心に運行する江ノ電バス（藤沢市）は３月３１日から、小学生以下の運賃を区間にかかわらず一律５０円に引き下げる。子育て支援を掲げる同グループの取り組みの一環で、家族連れの湘南エリアへの観光やお出かけを促していく。新運賃は１歳以上の子ども（１歳未満は無料）が小児用交通系ＩＣカードで路線バスを利用した場合が対象となる。ＩＣカードを利