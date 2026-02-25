【漫画】本編を読む「お医者さんって、どんな日常を送っているんだろう？」という疑問を持ったことがある人は少なくないだろう。『腐女医の医者道！ 外科医のプライド編』（さーたり/KADOKAWA）は、現役外科医であり、3児の母であり、オタクでもある著者のリアルな日常を、本音まじりに描いた人気コミックエッセイの最新刊だ。本シリーズはこれまでにも、医療の現場で起きる出来事や、育児、そしてオタ活事情まで赤裸々に描いて