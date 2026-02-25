メ～テレ（名古屋テレビ） 大規模災害時に支えとなるのは、普段からの備えです。25日から名古屋で始まった防災展示会では、プラスαの安心感を与えてくれる備蓄品の進化した姿がありました。 「自然災害は自宅や職場、どこにいる時に起きるかわかりません。こちらのイベントでは職場で被災した際に役立つ防災グッズが並んでいます」（西尾菜々美アナウンサー） ポートメッセなごやで始まった「オフィス