2月17日、LUNASEAメンバーの真矢さん（享年56）が亡くなった。2020年にステージ4の大腸がん、昨夏には脳腫瘍と診断され、闘病生活を送っていた。逝去の翌日、公式Xに《シンちゃん、早いよ、早いって…》と投稿していたのがGACKT（52）だ。約25年にわたって親交があったという真矢さんへの率直な思いを本誌に打ち明けてくれた。「初めて会ったのはボクが23の時、MALICE MIZERの全国ツアー中、広島公演の終了後にたまたまLUNA SEA