２４日、ジュネーブのパレ・デ・ナシオンで行われたグローバルガバナンスに関するセミナーと「習近平指導下の中国統治」第１巻英語版の発表会。（ジュネーブ＝新華社記者／彭子洋）【新華社ジュネーブ2月25日】スイス・ジュネーブのパレ・デ・ナシオンで24日、グローバルガバナンスに関するセミナーと「習近平（しゅう・きんぺい）指導下の中国統治」（原題「新時代治国理政紀実」）第1巻英語版の発表会が開かれた。国連機関と国