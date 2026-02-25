富山市教育委員会はきょう、去年暮れに酒気帯び運転の疑いで警察に検挙された小学校の男性用務員を停職34日の懲戒処分としたと発表しました。処分を受けたのは小学校の用務員として勤務する、会計年度任用職員の66歳の男性です。市の教育委員会によりますと、男性用務員は去年12月30日午後2時ごろ、射水市太閤山にある店舗の駐車場で駐車中の車に接触する事故を起こし、検査で呼気から基準値以上のアルコールが検出されたと