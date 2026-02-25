高岡労働基準監督署はきのう、従業員に対して賃金を所定の支払い日までに支払わなかったとして、高岡市の段ボール製造会社を書類送検しました。最低賃金法違反の疑いで書類送検されたのは、高岡市の段ボール製造業石王丸紙業と50代の女性社長です。高岡労働基準監督署によりますとこの会社は、おととし9月21日から11月20日まで、従業員10人の2か月分の定期賃金あわせておよそ280万円を所定の支払日までに支払わなかっ