最後の音響放出機器がロス海から無事に回収されたことを受け、中国第42次南極科学観測隊の大洋観測チーム「雪竜」はこのほど、今回の航海における大洋観測任務をすべて完了した。新華社が伝えた。「雪竜」海洋調査チームの張海峰（ジャン・ハイフォン）隊長によると、今回の航海で同チームは南極のアムンゼン海、ロス海および周辺海域において、水文環境、海洋生物、海洋化学、大気環境など多分野にわたる総合調査を実施し、さらに