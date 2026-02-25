2月24日、米軍のF-22ステルス戦闘機12機が英国からイスラエルに向けて出発しました。このうち1機が技術的な問題により、途中で英国へ引き返しましたが、残りの11機は同日中にイスラエルに到着し、同国南部にあるイスラエル空軍基地に配備されました。 F-22戦闘機は、敵地領空への侵入、防空システムやレーダー施設の破壊などの任務を遂行することができます。米軍の今回の措置は、イスラエルがイランによるミサイル攻撃に備えるの