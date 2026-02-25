県内に拠点を置く音楽研究会が、国際コンクールで優勝した指揮者を招いたワークショップを開き、参加者が演奏や合唱に磨きをかけました。 ロマン派音楽研究会ＲＯＭＵＶＥは、アマチュア奏者や音楽家を目指す中学生や高校生などが、若手の音楽家とともにオーケストラの演奏などを学んでいます。３年に一度、大学生などを招いたオーケストラのワークショップを開いていて、この日は、指揮者の米田覚