２５日の県内は久しぶりにまとまった雨が降りました。前橋で０．５ミリ以上を観測した雨はことしに入って初めてです。 ２５日の県内は、太平洋側を通る前線の影響で各地で朝から雨となりました。前橋地方気象台によりますと、前橋で雨が確認されたのは、０．５ミリを観測した今月７日以来で、まとまった雨が降ったのは、ことしに入り、初めてだということです。 ２６日は、次第に天気が回復する見込みで、午後には、晴れ間のでる