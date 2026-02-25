国公立大学の２次試験の前期日程が２５日から始まりました。県内では群馬大学など５つの大学で実施され、約４１００人の受験生が試験に臨みました。 県内では２５日、群馬大学や高崎経済大学など５つの国公立大学で２次試験の前期日程が実施されました。このうち群馬大学では、前橋市の荒牧キャンパスなど４つの会場で、学部ごとに小論文や数学、理科などの試験が行われました。 ことしは、共同教育学部や情報学部など４つの学部