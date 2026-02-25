中国商務省が２４日、富岡市に本社を置くＩＨＩエアロスペースや、太田市に生産工場を持つスバルなどを輸出の規制や監視リストに掲載したことについて、山本知事は２５日の会見で「外交を通じて解決してほしい」と高市総理に要望しました。 中国商務省は２４日、三菱重工業や川崎重工業の子会社、それにＩＨＩエアロスペースやその子会社など、日本の２０の防衛関連企業や団体を輸出規制リストに掲載しました。また、