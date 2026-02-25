２５日昼ごろから、県や複数の自治体のホームページで閲覧できない状態が続いていましたが、現在は復旧しています。 県のホームページにはエラーと表示され、閲覧することができませんでした。同様のエラーはこのほか、県警、高崎市、太田市、中之条町のほか、県外の自治体でも確認されています。 県によりますと、２５日午後０時４０分、県のホームページが閲覧できない状態に