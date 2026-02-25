恐竜とフィールドアスレチックのアウトドア施設が宇部市にオープンするのを前にきょう、内覧会が開かれました。宇部市のホテルCOCOLANDそばに完成したのは「恐竜の森アドベンチャーSORACO」で来月（3月）1日にオープンします。頭を動かし鳴く15体の恐竜の模型が展示されています。目玉は、ジップラインです。滑車で全長60メートルを滑り降りながら常盤湖をのぞむことができます。会場では村岡知事と