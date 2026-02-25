「愛情防府フリーマーケット」の売上金の一部が障がいがある子どもたちを支援している防府市の団体に寄付されました。寄付をしたのは防府市に事業所があるおよそ150社で構成する「愛情防府運動推進企業」です。贈呈式では発達障がいがある子どもたちの学習支援や生活支援を行う＝NPO法人「すもーるすてっぷてだのふあ」に10万円が贈られました。2013年11月に設立されたNPO法人「すもーるすてっぷてだのふ