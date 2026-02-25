下関市と美祢市、長門市の3つの市の消防指令業務を担う「山口西部消防指令センター」の運用がきょう（25日）から始まりました。「山口西部消防指令センター」は下関市消防局に設置され下関市の前田市長らがテープカットをして運用開始を祝いました。下関市・美祢市・長門市の3市が共同で運用する「山口西部消防指令センター」では、119番通報の受け付けをはじめ、災害が発生した場所の検索や災害に対応し