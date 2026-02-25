25日、福山市内で消防とショッピングセンターが連携し、塩素ガスの流出を想定した特殊災害の合同訓練が行われました。 訓練は福山市南蔵王町のショッピングセンターの店内で、塩素ガスが漏れ出す事故があり救助が必要な人が 多数出たことを想定して行われました。 防護服に身を包んだ隊員らは、現場での対応や多くの人を治療するためのトリアージなど、店員らとともに 実戦さながらの訓練に臨んでいました。