サクラ咲く春を目指して関門に挑みます。国公立大学の2次試験がきょう（25日）から始まりました。試験会場のひとつ山口市の山口大学・吉田キャンパスには県内外からやってきた受験生の姿がありました。（受験生）「やってきたことを出せるようにがんばります」「過去問を10年分くらい解いてきました緊張ないです自信しかないです」国公立大学2次試験の前期日程は、きょう、あすの2日間行われます。山口市と宇部市で試験を実施する