広島の特産品や観光商品などを県内外の企業に売り込む商談会が開かれました。 商談会には県内で観光ツアーや商品などを展開する５０社以上の事業者が出展し、県内外のホテルや旅行会社の担当者らに向け県産品の魅力をアピールしました。 また、会場では去年、最も優れていた観光商品などを選ぶ「ＨＹＰＰＡＷＡＲＤ」の授賞式が開かれ、広島市西区の横川商店街のイベント「横川ミステリー」が最優秀賞に選出さ