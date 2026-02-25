小児がんを乗り越えた鹿児島市の小学3年生・上村帆花さんは、抗がん剤治療で髪を失った経験から、病気で髪を失う人のために髪を寄付するヘアドネーションに挑み、3年間伸ばした髪を切って寄付した。一方、祖母の加代子さんは孫の闘病をきっかけに58歳で声楽を始め、小児がんの子どもや家族を支援するためチャリティーコンサートを企画。家族や仲間とともに準備を重ね、当日はオーケストラや合唱団が出