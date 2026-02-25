高齢女性に対する殺人未遂の疑いで逮捕されていた男が再逮捕されました。強盗殺人未遂などの疑いで再逮捕されたのは、住居不定・無職の秋山克也容疑者（２８）です。警察によりますと秋山容疑者は、２月４日の午後５時半ごろ、滋賀県東近江市の住宅に侵入し、この家に住む７５歳の男性を切りつけるなどして、金品を奪い取ろうとした疑いなどがもたれています。男性は刃物で顔などを複数回切りつけられていて、警察は容体に