2025年、全国で販売された新築マンションの平均価格が9年連続で過去最高を更新しました。不動産経済研究所によりますと、2025年に全国で販売された新築マンションの平均価格は、前の年と比べて474万円上昇し6556万円で、過去最高を更新しました。過去最高を更新するのは9年連続です。また、1平方メートルあたりの平均価格は104.5万円で、13年連続で上昇しました。不動産経済研究所は、首都圏での価格高騰の影響に加え、時間外労働