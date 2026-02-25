「第18回ユングフラウ賞」（S2）が25日、浦和競馬場で行われた。単勝1.2倍の1番人気に推されたアンジュルナ（牝3＝浦和・小久保智）が4角先頭から6馬身差圧勝。3つ目の重賞タイトルを手に入れた。同馬と2着トウキョーアンナ、3着ティーズセラフには「第72回桜花賞」（S1、3月18日、浦和）の優先出走権が与えられた。アンジュルナがワンサイドの競馬を演じた。人気の重圧もどこ吹く風。21歳の若武者・野畑は「負けられないと思