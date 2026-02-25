今度は日本一をかけた戦いに挑みます。ビッグエア金メダル・村瀬心椛選手（21）：スキー場に来てくださる方たちもものすごく増えたらしくて、やっと“スノーボードの時代”がきたな。ビッグエア全日本選手権の前日会見に金メダリストの木村葵来選手（21）や村瀬心椛選手など、オリンピック日本代表が大集合。26日から、日本一をかけた戦いが始まります。スロープスタイル銀メダル・長谷川帝勝選手（20）：日本の次世代たちが目を血