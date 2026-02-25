ランキング結果の発表会にはタレントの森香澄さんらが登壇した＝２５日、東京都内住宅情報サイト「ＳＵＵＭＯ（スーモ）」が２５日、「住みたい街（駅）ランキング」の首都圏版を発表し、「横浜」が９年連続で１位に輝いた。みなとみらいや桜木町といった周辺地域を含め、体験型の娯楽施設や商業施設が多く、「人の心を魅了する街」と評価された。上位１００位には「武蔵小杉」や「鎌倉」など計２１駅が県内から名を連ねた。同