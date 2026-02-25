日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）と日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）は２５日、ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック合同の「ＴＥＡＭＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」を４月２５日に東京・日本橋で開催すると発表した。コレド室町テラス大屋根広場で出発式を行い、日本橋中央通りを約７００メートル練り歩く。午前９時から同１１時までを予定している。ミラノ・コルティナ五輪で日本勢が獲得したメダルは計２４個（