ミラノ・コルティナ五輪では、スノーボードが空前の日本選手団メダルラッシュの起爆剤になった。２４個のメダル獲得のうち、スノーボードだけで４割近い計９個。ビッグエア（ＢＡ）は男子の木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝、女子の村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝の金メダルで勢いづき、過去最多の金４個を含め、競技の国別ランキングでも米国を抑えて１位。スピード種目では苦しんだが、ＢＡ、ス