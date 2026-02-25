日本卓球協会は２５日、世界選手権団体戦（ロンドン・４月２８日〜５月１０日）日本代表の男女各５人を発表した。女子は全日本選手権４冠の張本美和、男子は全日本選手権でシングルスを２連覇した松島輝空（ともに木下グループ）、世界ランク最上位で４位の張本智和（トヨタ自動車）らが名を連ねた。宇田幸矢（協和キリン）、面手凜（岡山・山陽学園高）は今月中旬の国内選考会を制して代表に入った。残る枠は強化本部推薦で選