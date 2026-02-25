◆スノーボード・スロープスタイル全日本選手権（２６日、福島・星野リゾートネコママウンテン）スノーボード、ビッグエア（ＢＡ）の全日本選手権の男女予選と決勝が２６日に行われる。２５日は前日練習と会見が行われ、ミラノ・コルティナ五輪で大活躍をみせた日本代表選手らが会見に登場した。男子ＢＡで金メダルを獲得した木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）は「日本一を決める大会に勝てばこの先もナンバーワンと