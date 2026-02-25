「第2次政権で高市政権は政策を本格化できる」─菅下氏はこう話す。総選挙で自民党が戦後最多の議席を確保する勝利を収めた。有権者、特に若い世代が積極的に支持したことが大きかった。だが、その政策、「責任ある積極財政」に対しては、財政規律の点から懸念の声があることも事実。こうした状況下、株価、為替、そして金利の動きをどう読むか。菅下氏は「当初の予想より株価の上昇が早まっている」と指摘する。 第2次高市