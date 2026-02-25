リンクをコピーする

欧州株堅調、米エヌビディア決算を控えて 東京時間19:31現在 英ＦＴＳＥ100 10779.34（+98.75+0.92%） 独ＤＡＸ25085.32（+99.07+0.40%） 仏ＣＡＣ40 8547.16（+27.95+0.33%） スイスＳＭＩ 14018.66（+21.53+0.16%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:31現在 ダウ平均先物MAR 26月限49281.00（+45.00+0.09%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6911.75（+8